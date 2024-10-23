كلمتك ترصد إمكانيات أول سيارة جولف كهربائية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - أنتجت الهيئة العربية للتصنيع عربة جولف متطورة تعمل بالطاقة الكهربائية بسعر يبدأ من 380 ألف جنيه قابل للزيادة وفقا للتغيرات التي يشهدها قطاع السيارات.



ورصدت كلمتك، مواصفات عربة الجولف التي أنتجتها الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع المصانع الأمريكية، حيث حصلت علة محرك كهربائي بالكامل بقوة 5 كيلو وات، وتستغرق ما بين 3 إلى 6 ساعات لشحن البطارية بالكامل.

تصل سرعه الجولف كار، القصوى إلى 90 كيلومترًا في الساعة وتستطيع حمل ما يقرب من 550 كيلو جرامًا مما يجعلها تستخدم داخل القرى السياحية والمنتجعات وتحمل 8 اشخاص.



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