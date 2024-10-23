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كلمتك ترصد إمكانيات أول سيارة جولف كهربائية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

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كلمتك ترصد إمكانيات أول سيارة جولف كهربائية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

كلمتك ترصد إمكانيات أول سيارة جولف كهربائية من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:29 صباحاً - أنتجت الهيئة العربية للتصنيع  عربة جولف متطورة تعمل بالطاقة الكهربائية  بسعر يبدأ من 380 ألف جنيه قابل للزيادة وفقا للتغيرات التي يشهدها قطاع السيارات.
 

ورصدت كلمتك، مواصفات  عربة الجولف التي أنتجتها الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون مع المصانع الأمريكية، حيث حصلت علة محرك كهربائي بالكامل بقوة 5 كيلو وات، وتستغرق ما بين 3 إلى 6 ساعات لشحن البطارية بالكامل.

تصل سرعه الجولف كار، القصوى إلى 90 كيلومترًا في الساعة وتستطيع حمل ما يقرب من 550 كيلو جرامًا مما يجعلها تستخدم داخل القرى السياحية والمنتجعات وتحمل 8 اشخاص.
 

 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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