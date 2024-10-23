مركز تدريب التجارة الخارجية ينظم دورة عن فرص التصدير عبر منطقة التجار الحرة الإفريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:24 صباحاً - ينظم مركز تدريب التجارة الخارجية FTTC التابع لوزارة الصناعة بالتعاون مع مركز التجارة الدولى بجنيف ITC والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير دورة تدريبية مجانية عن (الفرص التصديرية عبر منطقة التجار الحرة الإفريقية). علي مدار 3 أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر.

الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج

وأكد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على استمرار التفتيش على المصانع بالنهج الذي أقرته الوزارة من خلال اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية والتزام كل جهة من الجهات أعضاء اللجنة بالقيام بدورها الرقابي بما يسهم في الحفاظ على جودة المنتج المصنع في مصر سواء الذي يغطي احتياجات السوق المحلي أو الذي يتم تصديره للخارج.

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