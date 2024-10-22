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أسعار الفضة في السوق المحلية مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار الفضة في السوق المحلية مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

أسعار الفضة في السوق المحلية مساء اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:21 مساءً - مؤشر الفضة ، استقر مؤشر الفضة بحركة التداولات العالمية، اليوم وترصد "كلمتك" حركة مؤشر الفضة لحظيًّا وعلى مدار الساعة، حيث تزايد اهتمام المصريين بالفضة، لتحتل مؤخرا مكانة كبيرة على خريطة مدخراتهم.

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية 

جاء ذلك بعد الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، والذي أصبح الاستثمار فيه يتطلب ميزانية قد لا تكون متاحة لدى البعض لتصبح الفضة هي البديل المناسب في هذه الحالة وخلال السطور التالية نرصد لكم أحدث الأسعار المحلية والعالمية بتداولات اليوم. 

 

اقرأ التالي: مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية

 

مؤشرات التداول فى الفضة، كلمتك 
مؤشرات التداول فى الفضة، كلمتك 

 

 

أسعار الفضة ( Silver ) بحركة التعاملات

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال. 

وخلال السطور التالية تستعرض "كلمتك" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات. 

 

أسعار الفضة - كلمتك 
أسعار الفضة - كلمتك 

 

 

سعر أونصة الفضة 2024 

سجل مؤشر الفضة العالمي اليوم  نحو 31.34 دولار للأوقية. 

سعر الفضة النقية عيار 999

سجل سعر الفضة النقية عيار 999 اليوم نحو 49.21 جنيه. 

سعر الفضة عيار 958

سجل سعر الفضة البريطانية عيار 958 اليوم عند 47.15 جنيه. 

سعر الفضة عيار 925

سجل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 اليوم نحو 45.52 جنيه. 

سعر الفضة عيار 916 

سجل سعر فضة العملات عيار 900 عند مستوى 45.08 جنيه. 

سعر الفضة عيار 800

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 اليوم عند 39.37 جنيه.

 

 الاستثمار فى الفضة، كلمتك 
 الاستثمار فى الفضة، كلمتك 

 

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل 

ويعتبر السوق المصري من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل: 

  • العرض والطلب.
  • الأحداث الاقتصادية العالمية.
  • تقلبات سوق العملات.

 

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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