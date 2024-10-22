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خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: هناك ضرران حال تراجعت مصر عن اتفاقها مع صندوق النقد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:05 مساءً - قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تطلب من صندوق النقد الدولي مد أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما المتعلق بتحريك أسعار الوقود وتخفيف الدعم.

 

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: أن صندوق النقد الدولي يغفل ويتجاهل ظروف الوضع الإقليمي على الاقتصاد المصري، ويرغب في سرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لا سيما المتعلق بتخفيف الدعم وتحريك أسعار الوقود، وهذا ما تعترض عليه الدولة حاليا.

 

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شهادة صندوق النقد الدولي

وأكد أنه إذا تراجعت مصر في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي سيكون هناك ضرران، فلن تحصل على باقي القرض ولن تحصل على شهادة بتحسن اقتصادها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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