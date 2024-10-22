عبد المنعم السيد: 7 مكاسب لمصر من الانضمام لتحالف البريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:05 مساءً - أكد د.عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مجموعة البريكس تهدف إيجاد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، وتعتمد في أهميتها على أن دولها الـ 10 الحالية تشكل 31,5% من حجم الاقتصاد العالمي و18٪؜ من حجم التجارة، و26 ٪ من مساحة العالم و43٪؜ من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.

القوة الاقتصادية لدول بريكس

وأشار إلى أن الأرقام تظهر القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فقد أصبحت مسيطرة وكبيرة على مستوى العالم، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي، أن مساهمة التكتل بلغت 31.5 ٪؜في الاقتصاد العالمي بنهاية 2022، مقابل 30.7 ٪؜للقوى السبع الصناعية.

عدد سكان تحالف بريكس

ولفت إلي أن عدد سكان تحالف بريكس يبلغ 3.2 مليار نسمة ما يعادل نحو 42 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، بينما يبلغ عدد سكان دول مجموعة السبع، نحو 800 مليون نسمة،ومع دخول الأعضاء الجدد إلى مجموعة بريكس يمكن أن تنمو مساحة التحالف بمقدار 10 مليون كم،كما سيزداد عدد السكان بمقدار 322 مليون نسمة.

المكاسب التي تعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس

وقال د السيد إن هناك العديد من المكاسب التي تعود على مصر من الانضمام لتحالف البريكس

وهي :

1- امكانيه التعامل مع دول اعضاء التحالف بالعمله المحليه او بعمله اخري مقومه بالذهب مما سيقلل الضغط علي الدولار وسيساعد علي تقليل الفجوه التمويليه التي تعاني منها مصر حاليا



2- زياده التبادل التجاري بين مصر والدول أعضاء البريكس كما يحسن الناتج المحلي المصري



3- جذب الاستثمارات الأجنبيه من دول الاعضاء ما يؤدي الي زياده معدلات التشغيل وتخفيض معدلات البطاله وزياده المعروض من السلع والمنتجات في السوق المصري .



4- زياده الصادرات المصريه وفتح اسواق جديده للمنتجات المصريه مما سيحسن حجم الصادرات المصريه .



5- زياده أعداد السائحين الوافدين علي مصر وفتح اسواق سياحيه جديده ما يعظم عوائد السياحه المصريه وتنشيط القطاع السياحي .



6- ايضا إنضمام مصر لتحالف البريكس سيساعد مصر للتعامل مع بنك التنميه الجديد كعضو والحصول علي تمويل مشروعات البنيه التحتيه ومشروعات التنميه المستدامة بشكل افضل



7- ايضا أحد أهم المكاسب من الانضمام ل بريكس هو بناء القوة الاقتصادية لان تجمع بريكس اليوم أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم، وتتمتع بقوة اقتصادية هائلة، وبالتالي فإن الانضمام إليها يمكن أن يساعد في تعزيز مكانة الدولة العضو وزيادة نفوذها في المجتمع الدولي

مشاركه الرئيس السيسي قمه تحالف بريكس

وقال د السيد إنه لاشك ان مشاركه الرئيس السيسي قمه تحالف بريكس التي ستتعقد في مدينه كازان بدولة روسيا الاتحاديه ستكون لها اثر كبير حيث ستكون فرصه لقيام مصر بعرض الفرص الاستثمارية الموجوده لدينا لجذب المستثمرين من دول تحالف بريكس دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

وأيضا عرض الإصلاحات الماليه والهيكلية التي قامت بها مصر خلال الفترات السابقة

و خطط التنميه الشامله التي تنفذها الدولة حاليا

و قال انه من المؤكد ان عضويه مصر في هذا التحالف الاقتصادي الذي يهيمن علي اكثر من ٤٢٪؜من الناتج المحلي العالمي فرصه عظيمه لدخول مصر في استثمارات مشتركه وجذب الاستثمارات لمصر وايضا من المكاسب امكانيه التبادل التجاري الجزئي مع الدول الاعضاء بالعمله المحليه بعيدا عن هيمنة الدولار مما يخفف الضغط علي الحصيله الدولاريه المتاحه في مصر

وأوضح ان تعزيز الشراكات الدولية من خلال تحالف بريكس وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصرى وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المتعددة لدول الـ«بريكس».

قوه مجموعه بريكس

و اشار الى ان قوه مجموعه بريكس زادت بعد انضمام عدد من الدول لتزيد المجموعه من قوتها الاقتصاديه كما انها تسعى حاليا لتحويل التعامل التجاري لعملات بديلة عن الدولار سواء عن طريق بالتعامل بالعملات المحليه او بإيجاد عمله جديده مقومه بالذهب يتم التعامل بها في التبادل التجاري بين الدول الاعضاء

ويرجع الاتجاه لتوسيع العضوية،خاصه بعد الحرب الأوكرانية وتجميد الأصول الروسية، تبحث المجموعة وروسيا نفسها عن داعمين بتشكيل "بريكس بلس" عبر إضافة دول أخرى، وإصدار عملة موحدة لكسر هيمنة الدولار.

كما ان الصين بعد الحرب الروسية الأوكرانيا وانعدام الثقة في الدولار، تسعى لتحويل المجموعة لرابطة عالمية لملء الفراغ. وتوجد فرصة مواتية لتحقيق ذلك خاصه مع زيادة التذمر من السياسات الأميركية، ومع المكانة العسكرية والاقتصادية الكبيرة لدول "بريكس"





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