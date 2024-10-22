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ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:05 مساءً - سعر جرام الذهب، ارتفع سعر جرام الذهب فى الصاغة بنحو 10 جنيهات، مساء  تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 22 أكتوبر 2024، في الأسواق المصرية. 

وتنشر “كلمتك” آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية. 

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سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4270 جنيها للبيع.  

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.
الذهب - كلمتك 
الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3740 جنيها للبيع.

  • هذا العيار يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.
أسعار الذهب، كلمتك 
أسعار الذهب، كلمتك 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2305 جنيها للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

 

سعر جرام الذهب، كلمتك 
سعر جرام الذهب، كلمتك 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2496 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2131 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1598 جنيها للبيع.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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