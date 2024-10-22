تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:14 مساءً - أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الكندوز تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ ارتفع سعر لحم كندوز كبير ومتوسط السن؛ وذلك مقابل انخفاض لحوم كندوز صغيرة السن؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن، سعر لحوم كندوز صغيرة السن، أسعار لحوم الكندوز متوسطة السن في محلات الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 349.3 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، لتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

أما لحم الكندوز صغير السن فسجل انخفاضًا قدره 2.5 جنيه عن سعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 394.5 جنيه في الأسواق.

وسجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق.

فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا قدره 5.5 جنيه عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 393.9 جنيه في الأسواق. بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 250 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق. يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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