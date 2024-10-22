التخفيضات على الأبواب، سر اختيار نوفمبر موسما للجمعة البيضاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:52 مساءً - بالرغم من أن موسم تخفيضات الجمعة البيضاء قديم يعود تاريخه لأكثر من 150 عاما لكنه لم ينتشر بمصر والدول العربية سوى منذ سنوات قليلة، وتعتبر مواقع التجارة الإلكترونية والتواصل الاجتماعي أبرز أسباب انتشارها وتطور الأمر كثيرا حتى امتد الأمر من يوم واحد فى شهر نوفمبر إلى تخفيضات تشمل الشهر كله.

سر اختيار شهر نوفمبر

يتوقع الخبراء زيادة الإقبال على الشراء هذا العام فى موسم الجمعة البيضاء تحديدا ولذلك نقدم خلال السطور التالية أسباب اختيار شهر نوفمبر كموسم للتخفيضات ومظاهر الاستعدادات لجذب الزبائن لهذا الموسم.

تخفيضات الجمعة البيضاء

ويرجع اختيار موسم تخفيضات نوفمبر أو تخفيضات الجمعة إلى القرن التاسع عشر، حيث ارتبط ذلك مع الأزمة المالية عام 1869 في الولايات المتحدة حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية في أمريكا، تعافت منها عن طريق عدة إجراءات منها إجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها بدل من كسادها وتقليل الخسائر قدر المستطاع ومنذ ذلك اليوم أصبح تقليد في أمريكا تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعاود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعي بعد ذلك.

ورغم أن دول العالم تقوم بتسمية اليوم بالجمعة السوداء والذي ظهر لأول مرة عام 1960 من قبل شرطة فيلادلفيا حيث كانت تظهر اختناقات مرورية كبيرة وتجمهر وطوابير طويلة أمام المحلات خلال هذا اليوم المعروف بالتسوق فوصفت إدارة شرطة مدينة فيلادلفيا ذلك اليوم بالجمعة السوداء لوصف تلك الفوضى والازدحامات في حركة المرور من مشاة وسيارات بينما يؤكد البعض أن له مدلول يدل في التجارة والمُحاسبة، حيث يدل على الربح والتخلص من الموجود في المستودعات وكنتيجة لتحقيق أرباح كبيرة في ذلك اليوم حيث تمتلئ الدفاتر باللون الأسود تم تسمية يوم الجمعة بالجمعة السوداء بينما اليوم الأحمر يعبر عن الخسائر.

ولأن كلمة الجمعة السوداء غير مستحبة بالنسبة لكثير من الدول العربية يتم تسمية اليوم بأسماء أخرى وعلى سبيل المثال يختار كل موقع إلكتروني لون مختلف يسمى به يوم الجمعة البيضاء.

سر ارتفاع الإقبال

ووفقا للتوقعات سيرتفع الإقبال على شراء السلع والمنتجات المختلفة خلال شهر نوفمبر الحالى كفرصة أخيرة للشراء بأسعار مناسبة في ظل الظروف العالمية التي يمر بها العالم وارتفاع نسب التضخم وتزامنه مع مخاوف ارتفاع الأسعار مما سيكون له أثرًا كبيرا لدى الجميع سواء العملاء خاصة الذين ينتظرون من العام تلو الآخر التخفيضات والشراء بأسعار مناسبة وايضا الشركات والبائعين لتنشيط المبيعات.

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