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الإحصاء يرصد حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع بريكس (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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الإحصاء يرصد حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع بريكس (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

الإحصاء يرصد حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع بريكس (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:14 مساءً - انطلقت بمدينة قازان الروسية، اليوم الثلاثاء، فعاليات  قمة تجمع البريكس التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

 

 

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 ما هو  تجمع دول البريكس

 ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

 وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).

 

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس

 اكد  تقرير صادر  أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء  حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وتجمع دول البريكس، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وتجمع دول البريكس ليسجل 30.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 15%

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قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول البريكس 5.7 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3 %.

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 السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول البريكس استيرادًا من مصر 

وجـاءت السعودية على رأس قائمة أعلى تجمع دول البريكس استيرادًا من مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024  حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل 488 مليون دولار، ثـم روسيا  438 مليون دولار، ثم الهند 343 مليون دولار ثم الصين 290 مليون دولار.

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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