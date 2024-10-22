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الإحصاء: 4.4 مليار دولار حجم استثمارات دول "بريكس" في مصر - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 4.4 مليار دولار حجم استثمارات دول "بريكس" في مصر - أخبار كلمتك

الإحصاء: 4.4 مليار دولار حجم استثمارات دول "بريكس" في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - انطلقت بمدينة قازان الروسية اليوم الثلاثاء فعاليات  قمة تجمع البريكس التي تعقد خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر 2024 بمشاركة 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

 

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 ما هو تجمع دول البريكس؟

 ويضم تجمع دول البريكس في الأساس ( البرازيل ـ روسيا ـ الهند ـ الصين ـ جنوب إفريقيا ).

 وانضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي (السعودية ـ الإمارات ـ إيران ـ إثيوبيا).

 

 وترصد فـيتـو طبقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قيمة استثمارات تجمع دول البريكس بمصر

قيمة استثمارات تجمع دول البريكس بمصر

وسجلت قيمة استثمارات تجمع دول البريكس بمصر 4.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 19.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022. 

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  استثمارات الدول 


- احتلت السعودية المرتبة الأولى في قائمة تجمع دول البريكس الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023 حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 1.8 مليار دولار.

 

  • جاءت الإمارات بقيمة 1.5  مليار دولار.

 

  • جاءت  الصين بقيمة 750 مليون دولار

 

  • جاءت الهند 154.4 مليون دولار

 

  • جاءت روسيا 125.9 مليون دولار

 

استعراض  رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سوف يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًا واقتصاديًا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول.

ولا سيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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