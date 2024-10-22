ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

تصعيد خطير بقضية عشال الليلة ضد القوات العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

تباين أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء، وما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات الخليجية التي في حالة ترقب دائما بيانات الاقتصاد الأمريكي والمخاوف من التصعيد الايراني الاسرائيلي المستمر.

ففي المملكة العربية السعودية

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل إلى 11988 نقطة متخليا عن مستوى 12000 نقطة والتي تعتبر منطقة مقاومة مهمة ورئيسية يرتفع أعلاها المؤشر ثم يعود يتداول أدناها وسط قيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال بنهاية جلسة التداولات.


وفي الكويت

عاد مؤشر الكويت 50 للارتفاعات حيث ارتفع بنسبة 0.27% وهي تقدر بـ 20 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 40 مليون دينار.


وفي الإمارات


غلب التباين على أداء المؤشرات  حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.15%، وهي تقدر بـ 7 نقاط ليصل إلى 4470 نقطة.  

في حين ارتفع مؤشر فوتسي أبو ظبي  بنسبة 0.01% وهي تقدر بـ 2 نقطة ليصل إلى 9274 وسط قيم تداول تصل إلى  3 مليارات درهم إجمالي تداولات الأسواق.

 

خبيرة مالية ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق