التمثيل التجارى: مصر تستهدف تحسين بيئة الاستثمار المحلي والدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:46 مساءً - شاركت جمهورية مصر العربية في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل المعنية بالتجارة والاستثمار، وكذا اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20)، وذلك تلبية لدعوة من دولة الرئاسة "البرازيل".

بناء عالم عادل وكوكب مستدام

وتنعقد الاجتماعات خلال الفترة من 21-25 أكتوبر تحت عنوان "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، وتأتي هذه الدعوة استمرارًا وتأكيدًا على مكانة مصر الإقليمية والدولية وثقلها في الأروقة الدولية المعنية بالاقتصاد والتجارة والاستثمار. كما جاءت هذه المشاركة تعزيزًا لالتزام مصر الراسخ بدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف الاجتماع المرجوة.



وترأس الوفد المصري الوزير مفوض تجاري دكتور احمد مغاوري دياب رئيس المكتب التجاري المصري في بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، كما ضم الوفد المصري الوزير المفوض تجاري نشوى بكر رئيس مكتب التمثيل التجاري في ساوباولو بالبرازيل، وكذا رضوى كمونة وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسكرتير أول سارة هنري بالسفارة المصرية لدى البرازيل.

تعزيز التجارة الدولية

وناقشت الاجتماعات عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها تعزيز التجارة الدولية، ودعم الاستثمارات المستدامة من خلال اتفاقات الاستثمار الدولية، وتفعيل دور المرأة في الأنشطة التجارية الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

مصر تستهدف تحسين بيئة الاستثمار المحلي والدولي

كما عرض الوفد المصري جهود مصر الحثيثة لتحسين بيئة الاستثمار المحلي والدولي، ودورها الريادي في دعم الاستثمارات الصديقة للبيئة، وأبرز مساهماتها في المبادرات الدولية لتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد، بما يتماشى مع استراتيجيتها الوطنية مثل رؤية مصر 2030.

وأكد الوفد على أهمية التعاون الدولي لتعزيز النظام التجاري العالمي وبناء عالم أكثر عدالة، بما يضمن توزيع الموارد بشكل منصف بين الدول، مع التركيز على دعم الدول النامية والأقل نموًا، كما شددت مصر على ضرورة تطوير البنية التحتية الاقتصادية المستدامة لتحقيق أهداف التنمية العالمية المشتركة.

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