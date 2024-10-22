تحديد 12 منتجا بقطاعي الإسكان والمرافق لتوطين صناعتها خلال المرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ان وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قامت بتحديد 12 صناعة سيتم العمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توطينها وتشمل التالى:

- المحركات الكهربائية

- المولدات الكهربائية

- الصمامات

- المضخات

- الطلمبات

- أجهزة ترشيح وتنقية المياه

- الأدوات الكهربائية

- خلايا الطاقة الشمسية

- لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية

- المصاعد

الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

جاء ذلك خلال مشاركته فى الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذى يترأسه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

جاء الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

توطين مختلف الصناعات محليا

ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اكد أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من مختلف المنتجات، فضلًا عن توطين مختلف الصناعات محليًا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

تكثيف جهود تعزيز توطين الصناعات الواعدة

واكد مدوبلى فى وقت سابق، ان الرئيس السيسى وجه بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذي أولوية متقدمة لدى الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم توجيه الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، مؤكدًا أيضًا أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.