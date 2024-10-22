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630 مليون دولار صادرات الطباعة خلال الـ 8 شهور الاولى من 2024 - أخبار كلمتك

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630 مليون دولار صادرات الطباعة خلال الـ 8 شهور الاولى من 2024 - أخبار كلمتك

630 مليون دولار صادرات الطباعة خلال الـ 8 شهور الاولى من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - كشف سارة إبراهيم، المدير التنفيذى  للمجلس التصديري للطباعة والتغليف أن صادرات صناعات الطباعة والتغليف، سجلت ارتفاعا لتصل إلى 630.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 مقابل 597.4 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6%.

 

 وأوضحت أن قطاع التغليف والطباعة هو قطاع تكميلي لا غنى عنه، مشيرة إلى أنه لا يمكن بيع أى منتج بدون تعبئة وتغليفه لتقديمه للعملاء، لافتة الى ان عدم الاهتمام به قد يعطل الصادرات في حالة كون التغليف غير مطابق للمواصفات.

 الدول حاليًا  تضع مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع 

 وقالت ان الدول حاليًا  تضع مواصفات قياسية للتغليف لجميع السلع وهذه الاشتراطات في حالة عدم تطبيقها قد يتعرض المنتج إلي عوائق في دخول الأسواق لذا يجب أن نصب تركيزنا على دعم وتطوير قطاع التغليف والطباعة والتعبئة.

صادرات الطباعة والتغليف موزعة على المجموعات الدولية

 واشارت  المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبي سجلت 126.4 مليون دولار مقابل 113.9 مليون دولار في عام 2023 بنسبة ارتفاع 11.01% وهو نتاج عن جهد كبير للتواجد في الأسواق الأوروبية رغم الضوابط الجديدة.

 ارتفاع صادرات القطاع إلى لولايات المتحدة الأمريكية الى 28.5 مليون دولار

 واشارت الى  ارتفاع صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية    لتصل الى 28.5 مليون دولار مقابل 7.9 مليون دولار بنسبة  ارتفاع تقدر 261 %

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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