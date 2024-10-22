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وزير الكهرباء يؤكد أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية - أخبار كلمتك

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وزير الكهرباء يؤكد أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية - أخبار كلمتك

وزير الكهرباء يؤكد أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة إعادة النظر في النسب المقررة للمعايير الخاصة بإقامة شركات بنظام المنطقة الحرة الخاصة والتي ترتبط بحجم رأس المال ومساحة المشروع.

 

 جاء ذلك خلال مشاركته فى  الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذى يترأسه الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

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 أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها 

 وأشار إلى أهمية تقديم حوافز استثمارية للمنتجات النهائية التي يتم تصنيعها بدلًا من تقديم حوافز على مدخلات الإنتاج ومن بينها الغاز الطبيعي للمصانع.

 

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 وجاء الاجتماع بحضور وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

 كما حضر اللقاء  المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، وممثلي غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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