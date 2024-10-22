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ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

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ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 10:48 صباحاً -  ارتفعت معظم  مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.13%  عند مستوى 30484 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12%  عند مستوى 37802 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% عند مستوى 13361 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81%  عند مستوى 7744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73%  عند مستوى 10932 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3187 نقطة

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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