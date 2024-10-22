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تحديث الصناعة تنفذ تدريب التسويق لمنتجات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط - أخبار كلمتك

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تحديث الصناعة تنفذ تدريب التسويق لمنتجات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة تنفذ تدريب التسويق لمنتجات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:21 صباحاً - في إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي ما يخص مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، تم تنفيذ تدريب التسويق للمنتجات الزراعية لأعضاء فريق الدعم لتكتلي الرمان والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط لإعداد جيل جديد من الإرشاديين الزراعيين من داخل التكتل مؤهلين بكل الخبرات والمعارف اللازمة لتقديم الدعم الفني بكفاءة وامتلاك المهارات التسويقية اللازمة لتسويق محاصيل الرمان والنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة.

 

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وتم تنفيذ التدريب على آليات التسويق الحديثة وشهدت الفعاليات على مدار 4 أيام حضور ممثلي مركز تحديث الصناعة وممثلي برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة اسيوط وأعضاء فريق الدعم.

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كما شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حفل ختام الدورة التدريبية لفريق مدربين دعم التكتلات وسلم الدكتور هشام أبو النصر شهادات إتمام التدريب لأعضاء فريق الدعم لتكتلي الرمان والنباتات الطبية والعطرية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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