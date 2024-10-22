تحديث الصناعة تنفذ تدريب التسويق لمنتجات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 07:21 صباحاً - في إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفي ما يخص مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، تم تنفيذ تدريب التسويق للمنتجات الزراعية لأعضاء فريق الدعم لتكتلي الرمان والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط لإعداد جيل جديد من الإرشاديين الزراعيين من داخل التكتل مؤهلين بكل الخبرات والمعارف اللازمة لتقديم الدعم الفني بكفاءة وامتلاك المهارات التسويقية اللازمة لتسويق محاصيل الرمان والنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة.

وتم تنفيذ التدريب على آليات التسويق الحديثة وشهدت الفعاليات على مدار 4 أيام حضور ممثلي مركز تحديث الصناعة وممثلي برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة اسيوط وأعضاء فريق الدعم.

كما شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، حفل ختام الدورة التدريبية لفريق مدربين دعم التكتلات وسلم الدكتور هشام أبو النصر شهادات إتمام التدريب لأعضاء فريق الدعم لتكتلي الرمان والنباتات الطبية والعطرية.

وزير الصناعة يبحث خطة إنشاء مصنع للأبواب المصفحة والمعدنية المقاومة للحريق بمصر

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.