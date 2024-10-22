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هل توجد تمويلات صناعية لمشروعات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

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هل توجد تمويلات صناعية لمشروعات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد تمويلات صناعية لمشروعات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي المصري عن وجود تمويلات صناعية لمشروعات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية.

وأوضح مسؤولون البنك أن التمويلات المتاحة لعدة أغراض من أبرزها ما يلي..


- شراء أصول ثابتة للتوسع في النشاط و/أو للإحلال والتجديد
- تمويل سلاسل الإمداد لعقود التوريد الآجلة
- التكاليف التشغيلية 
الأنشطة المستفيدة:
- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أفراد / شركات
- الأنشطة الزراعية
- الأنشطة الحرفية
- الأنشطة التصنيعية
حدود التمويل:
- طبقا للدراسة الائتمانية ولكل عميل على حدة
-السداد حتى 60 شهرًا بنظام الأقساط
-نسبة مساهمة ذاتية من جانب العميل لا تقل عن 20%.
سعر العائد:
5% حالة تماشى المشروع مع مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة او طبقا للشروط والاحكام
الاوراق المطلوبة
بطاقة الرقم القومي
السجل التجارى حديث والبطاقة الضريبية 
توافير التراخيص اللازمة للمنشأة
عقد التمليك أو الإيجار لمقر النشاط موثق بالشهر العقارى
إيصال مرافق حديث لمقر النشاط ومقر إقامة العميل
صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهه للبنك حديث
دراسة جدوى مبسطة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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