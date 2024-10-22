هل توجد تمويلات صناعية لمشروعات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية في البنك الزراعي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي المصري عن وجود تمويلات صناعية لمشروعات التعبئة والتغليف للمواد الغذائية.

وأوضح مسؤولون البنك أن التمويلات المتاحة لعدة أغراض من أبرزها ما يلي..



- شراء أصول ثابتة للتوسع في النشاط و/أو للإحلال والتجديد

- تمويل سلاسل الإمداد لعقود التوريد الآجلة

- التكاليف التشغيلية

الأنشطة المستفيدة:

- المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أفراد / شركات

- الأنشطة الزراعية

- الأنشطة الحرفية

- الأنشطة التصنيعية

حدود التمويل:

- طبقا للدراسة الائتمانية ولكل عميل على حدة

-السداد حتى 60 شهرًا بنظام الأقساط

-نسبة مساهمة ذاتية من جانب العميل لا تقل عن 20%.

سعر العائد:

5% حالة تماشى المشروع مع مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة او طبقا للشروط والاحكام

الاوراق المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

السجل التجارى حديث والبطاقة الضريبية

توافير التراخيص اللازمة للمنشأة

عقد التمليك أو الإيجار لمقر النشاط موثق بالشهر العقارى

إيصال مرافق حديث لمقر النشاط ومقر إقامة العميل

صحيفة الحالة الجنائية للعميل موجهه للبنك حديث

دراسة جدوى مبسطة

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