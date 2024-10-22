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17.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

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17.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

17.7 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 01:49 صباحاً - بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين نحو 17.7 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 746 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 703 ملايين ورقة منفذة على 130 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 24 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 76 % خلال الجلسة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 30445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 37758 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة.

 

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 7682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 10852 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 3187 نقطة

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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