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زيادة جديدة في أسعار منتجات دومتي وعبورلاند، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

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زيادة جديدة في أسعار منتجات دومتي وعبورلاند، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أسعار منتجات دومتي وعبورلاند، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:17 مساءً - كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن إرسال شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي وعبورلاند، قوائم جديدة لأسعار المنتجات.

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر كرتونة الجبن دومتي وعبورلاند 

وأوضح «المنوفي» أنه وفقًا للقوائم الجديدة للمنتجات الشركتين رفعتا أسعار منتجاتهما بزيادة 10 جنيهات في الكرتونة، وهي تعد زيادة طفيفة.

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أسعار دومتي بعد تطبيق الزيادة، كلمتك

 

موعد تطبيق الزيادة في سعر دومتي

وأشار إلى أن شركة  الصناعات الغذائية العربية «دومتي» أوضحت أن السبب في رفع أسعار منتجاتها يرجع إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق، على أن يكون التطبيق بداية من 1 نوفمبر المقبل.

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أسعار عبورلاند بعد تطبيق الزيادة، كلمتك

 

تطبيق الزيادة في أسعار عبور لاند خلال الشهر الجاري

وتابع: أن شركة عبورلاند أعلنت تطبيق التعديلات على أسعار منتجاتها وتشمل الفيتا واللبن بدءًا من أمس الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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