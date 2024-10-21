زيادة جديدة في أسعار منتجات دومتي وعبورلاند، وهذا موعد التطبيق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:17 مساءً - كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن إرسال شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي وعبورلاند، قوائم جديدة لأسعار المنتجات.

10 جنيهات ارتفاعًا في سعر كرتونة الجبن دومتي وعبورلاند

وأوضح «المنوفي» أنه وفقًا للقوائم الجديدة للمنتجات الشركتين رفعتا أسعار منتجاتهما بزيادة 10 جنيهات في الكرتونة، وهي تعد زيادة طفيفة.

أسعار دومتي بعد تطبيق الزيادة، كلمتك

موعد تطبيق الزيادة في سعر دومتي

وأشار إلى أن شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» أوضحت أن السبب في رفع أسعار منتجاتها يرجع إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق، على أن يكون التطبيق بداية من 1 نوفمبر المقبل.

أسعار عبورلاند بعد تطبيق الزيادة، كلمتك

تطبيق الزيادة في أسعار عبور لاند خلال الشهر الجاري

وتابع: أن شركة عبورلاند أعلنت تطبيق التعديلات على أسعار منتجاتها وتشمل الفيتا واللبن بدءًا من أمس الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري.

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