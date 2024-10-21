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موازنة البرلمان: برنامج صندوق النقد سينفذ و7 مليارات عجز بسبب توترات المنطقة - أخبار كلمتك

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موازنة البرلمان: برنامج صندوق النقد سينفذ و7 مليارات عجز بسبب توترات المنطقة - أخبار كلمتك

موازنة البرلمان: برنامج صندوق النقد سينفذ و7 مليارات عجز بسبب توترات المنطقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 08:22 مساءً - قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أثار ملف برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تكلم بمشرط الدكتور الماهر".

 

تصريح السيسي بشأن صندوق النقد الدولي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: السيسي لفت نظر الحكومة بضرورة مراجعة صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج مصر وفق المتغيرات والظروف المحيطة وتوسعة الصراع.

عجز الموازنة بسبب الصراع بالمنطقة

وتابع:"الوضع الإقليمي مؤثر على المنطقة كلها ومصر ايضا، وبسبب الصراع الدائر بالمنطقة لدينا عجز بالموازنة خلال الأشهر الماضية في حدود 7 مليارات جنيه".

بعد تصريحات الرئيس، أسباب مطالبة صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المواد البترولية

خبير اقتصادي: وقف مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وارد بشرط (فيديو)


تنفيذ برنامج صندوق النقد

وواصل:"يجب مراجعة مع صندوق النقد البرنامج وفقا للظروف المحيطة، ولكن البرنامج سينفذ بحيث لا يتأثر به المواطن العادي، الإصلاح صعب ولكن نتائجه على المدى البعيد أفضل بكثير من الوضع القائم".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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