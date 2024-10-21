"مقدرش أسيب الناس مضغوطة"، عضو القومي للأجور يكشف عن توقعات بزيادة المرتبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 07:57 مساءً - زيادة الأجور، كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، عن توقعاته بشأن زيادة الأجور الفترة المقبلة، وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة معدل التضخم.

زيادة أجور العاملين

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لدينا توقعات بزيادة الأجور خلال الفترة المقبلة في المؤسسات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام والجهاز الإداري للدولة.

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا الحكومة توضح موقفها من تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد زيادة أسعار الوقود

عجز الموازنة وزيادة الأجور



وتابع:"مقدرش أسيب الناس في الشارع عندها ضغوط شديدة واتكلم عن وجود عجز في الموازنة وعدم القدرة على زيادة الأجور، الناس تحملت ضغوط الأشهر الماضية وأسعار المحروقات تحركت مرتين الفترة القريبة الماضية".

حزمة حماية اجتماعية



وبسؤال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، في وقت سابق، هل من الوارد الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بعد تحريك أسعار الوقود؟ علق: "نرصد الوضع وإذا كانت هناك حاجة ضرورية لذلك سنتدخل لوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة".

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