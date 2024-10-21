مجلة يوروموني العالمية تصنف بنك مصر رائدا للسوق المصرية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - قامت مجلة يوروموني العالمية "Euromoney"، أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، بإعلان التصنيفات الخاصة بتمويل التجارة وإدارة النقد لعام 2024، والتي حصد منها بنك مصر عشرة تصنيفات متقدمة في مجالي تمويل التجارة وإدارة النقد، حيث حصد البنك ضمن استقصاء تمويل التجارة لمجلة يوروموني على تصنيفي؛ رائد للسوق المصرية لعام 2024، وأفضل مقدم للخدمة للسوق المصرية لعام 2024.

كما حصل البنك- ضمن استقصاء إدارة النقد لمجلة يوروموني- على التصنيف الأول كأفضل بنك في إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك مقدم لخدمة العملاء في مجال إدارة النقد – مصر 2024، وأفضل بنك مقدم لمنتجات إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في استخدام التكنولوجيا في مجال إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في مجال التحصيلات – الشرق الأوسط 2024، أفضل بنك في بطاقات الشركات – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في إدارة النقد بالعملات الأجنبية – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في ميكنة المتحصلات – الشرق الأوسط 2024.

هشام عكاشة

ومن الجدير بالذكر أن التقييمات الخاصة بالتصنيف لجميع المؤسسات تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، كما يعتمد التقييم على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية المختلفة، وتعد تلك التصنيفات شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يوروموني العالمية بتصنيف المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك التصنيفات المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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