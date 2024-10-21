البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

مجلة يوروموني العالمية تصنف بنك مصر رائدا للسوق المصرية 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلة يوروموني العالمية تصنف بنك مصر رائدا للسوق المصرية 2024 - أخبار كلمتك

مجلة يوروموني العالمية تصنف بنك مصر رائدا للسوق المصرية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 05:39 مساءً -  قامت مجلة يوروموني العالمية "Euromoney"، أحد أهم المؤسسات العالمية في مجال المال والبنوك، بإعلان التصنيفات الخاصة بتمويل التجارة وإدارة النقد  لعام 2024، والتي حصد منها بنك مصر عشرة تصنيفات متقدمة في مجالي تمويل التجارة وإدارة النقد، حيث حصد البنك ضمن استقصاء تمويل التجارة لمجلة يوروموني على تصنيفي؛ رائد للسوق المصرية لعام 2024، وأفضل مقدم للخدمة للسوق المصرية لعام 2024. 

كما حصل البنك- ضمن استقصاء إدارة النقد لمجلة يوروموني- على التصنيف الأول كأفضل بنك  في إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك مقدم لخدمة العملاء في مجال إدارة النقد – مصر 2024، وأفضل بنك مقدم لمنتجات إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في استخدام التكنولوجيا في مجال إدارة النقد – مصر 2024، أفضل بنك في مجال التحصيلات – الشرق الأوسط 2024، أفضل بنك في بطاقات الشركات – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في إدارة النقد بالعملات الأجنبية – الشرق الأوسط 2024، وأفضل بنك في ميكنة المتحصلات – الشرق الأوسط 2024.

هشام عكاشة 

ومن الجدير بالذكر أن التقييمات الخاصة بالتصنيف لجميع المؤسسات تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، كما يعتمد التقييم على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية المختلفة، وتعد تلك التصنيفات شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة يوروموني العالمية بتصنيف المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذا المجال.

هذا ويعد حصول بنك مصر على تلك التصنيفات المتميزة شهادة استحقاق لثقة عملائه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق