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ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد في البصل، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:53 مساءً - الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 04:30 م 10/21/2024 4:30:25 PM

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

 أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 21 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

  • تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 إلى 19 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 21 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 13 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 10 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيها.
  4. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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