البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

الحدود المطلوبة لفتح الحسابات في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الحدود المطلوبة لفتح الحسابات في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

الحدود المطلوبة لفتح الحسابات في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:04 مساءً -  كشف البنك التجاري الدولي cib حدود فتح الحسابات بالجنيه والعملات الأخرى داخل فروع البنك. 

وأوضح مسؤولون بنك التجاري الدولي أن فتح الحسابات من خلال حد أدنى لكل عملة، وهي كالتالي:

خصائص فتح الحسابات في التجاري الدولي 

الحد الأدنى لفتح حساب بالجنيه المصري هو 20,000

الحد الأدنى لفتح حساب الدولار الأمريكي/يورو/الجنيه الإسترليني هو 1,000

الحد الأدنى لفتح حساب الريال السعودي/الدرهم الإماراتي/الريال القطري/الفرانك السويسري/الدولار الكندي/الدولار الأسترالي هو 1,000

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق