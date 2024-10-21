الحدود المطلوبة لفتح الحسابات في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:04 مساءً - كشف البنك التجاري الدولي cib حدود فتح الحسابات بالجنيه والعملات الأخرى داخل فروع البنك.

وأوضح مسؤولون بنك التجاري الدولي أن فتح الحسابات من خلال حد أدنى لكل عملة، وهي كالتالي:

خصائص فتح الحسابات في التجاري الدولي

الحد الأدنى لفتح حساب بالجنيه المصري هو 20,000

الحد الأدنى لفتح حساب الدولار الأمريكي/يورو/الجنيه الإسترليني هو 1,000

الحد الأدنى لفتح حساب الريال السعودي/الدرهم الإماراتي/الريال القطري/الفرانك السويسري/الدولار الكندي/الدولار الأسترالي هو 1,000

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