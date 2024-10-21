البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

البورصة المصرية، الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بمنتصف حركة التداولات - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بتعاملات اليوم - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل يتم صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

استجابة مع مناشدات الأهالي .. فتح شبكة الصرف الصحي في أحد حارات مدينة تعز - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

قام بتحويله إلى مناسبة أخرى .. شاب يمني يلغي حفل زفافه لسبب غير متوقع - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

بالصور .. أجواء مشمسة في تعز - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تصدم جمهورها: «العالم لو منتهاش أنا هاتحبس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ 45 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:10 - وزارة الصحة تكشف حقيقة تسبب لقاح الأنفلونزا في الإصابة بالفيروس - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

أمين صندوق الغرف التجارية: صفقات مرتقبة بالقطاع المالى والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أمين صندوق الغرف التجارية: صفقات مرتقبة بالقطاع المالى والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

أمين صندوق الغرف التجارية: صفقات مرتقبة بالقطاع المالى والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 03:04 مساءً -  أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن صفقات الاستحواذ في السوق المصرية ارتفعت ارتفاعا كبيرا منذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي.

وأشار إلى أن آخر الصفقات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث تقدمت شركة " آرلا فودز” ومقرها الدنمارك،  بعرض للاستحواذ على “دومتي” بسعر 31.48 جنيه للسهم الواحد، أي ما يعادل قيمة 8.9 مليار جنيه (183 مليون دولار) مقابل 100% من الأسهم.

 

الصفقات أنعشت البورصة المصرية وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين

 وأشار الفيومي، إلى إن صفقات الاستحواذ التي تمت مؤخرا كانت لها تأثير إيجابي على البورصة، وألقت بحالة من الثقة على المستثمرين.

 

صفقات  مرتقبة فى القطاع المالى والطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة 

 توقع النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تواصل صفقات الاستحواذ نشاطها في مصر خلال الفترة المقبلة مع استمرار الانتعاش الاقتصادي المتوقع لمصر، إلى جانب رغبة الكثير من المستثمرين الخليجيين في دخول السوق المصري.

أشار إلى أن أنواع الاستثمار المختلفة كلها مفيدة للاقتصاد سواء تمت عن طريق الاستحواذات أو ضخ استثمارات في شركات ومصانع جديدة، شريطة أن ينجم عن هذه الاستحواذات نموا وزيادة في الأيدي العاملة وتوفير المنتجات داخل السوق وأيضا التصدير، مشيرا إلى أن صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة فى عدة قطاعات، تشمل القطاع المالى وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعى، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالى 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثانى من العام القادم.

أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،إن السوق المحلي يتمتع بفرص واعدة وجاذبة للكثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة مع استقرار سعر الصرف بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة والقضاء على فجوة الأسعار بالسوق الموازي..

أشار إلى أن مصر شهدت عدة صفقات استحواذ كبرى منذ مارس 2022، أبرزها استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة على 8 شركات بقيمة 2.6 مليار دولار كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 4 شركات بقيمة 1.3 مليار دولار، في حين استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على 39% من 7 فنادق بقيمة 800 مليون دولار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق