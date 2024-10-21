الصياد رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:48 مساءً - المهندس شريف الصياد رئيساً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية

أسفرت انتخابات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن فوز المهندس شريف الصياد برئاسة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات، كما جاء المهندس حسام فريد أمين للصندوق والمهندس محمد العيادي وكيل أول والمهندس محمد سعد وكيل ثاني.

حضر الانتخابات التي أجريت في مقر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وسط تناغم وتكامل كبير بين الغرفة الهندسة والمجلس التصديري.

وجاء التشكيل الكامل للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وفق قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024، يشمل كلا من شريف الصياد وخليل إبراهيم خليل، ومحمد السويدي.



ويتضمن التشكيل أحمد فكرى عبد الوهاب وكريم غبور‏، والمهندس حسام فريد، المهندس محمد العايدي.

كما يضم التشكيل أيمن النجولي، أحمد مجدي، والمهندس محمد العربي، والمهندس محمد قنديل، وأمير نادر رياض، وعبد الرحمن عسل، المهندس رأفت الخناجرى.

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