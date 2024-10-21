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الصياد رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

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الصياد رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

الصياد رئيسًا للمجلس التصديري للصناعات الهندسية لمدة 3 سنوات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 02:48 مساءً - المهندس شريف الصياد رئيساً للمجلس التصديري للصناعات الهندسية

 أسفرت انتخابات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن فوز المهندس شريف الصياد برئاسة للمجلس التصديري للصناعات الهندسية  لمدة 3 سنوات، كما جاء المهندس حسام فريد أمين للصندوق والمهندس محمد العيادي وكيل أول والمهندس محمد سعد وكيل ثاني.

 حضر الانتخابات التي أجريت في مقر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وسط تناغم وتكامل كبير بين الغرفة الهندسة والمجلس التصديري.

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 وجاء التشكيل الكامل للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وفق قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024،  يشمل كلا من شريف الصياد وخليل إبراهيم خليل، ومحمد السويدي.

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ويتضمن التشكيل أحمد فكرى عبد الوهاب وكريم غبور‏، والمهندس حسام فريد، المهندس محمد العايدي.

كما يضم التشكيل أيمن النجولي، أحمد مجدي، والمهندس محمد  العربي،  والمهندس محمد قنديل، وأمير نادر رياض، وعبد الرحمن عسل، المهندس رأفت الخناجرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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