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تباين أداء أسواق المال الخليجية في جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

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تباين أداء أسواق المال الخليجية في جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

تباين أداء أسواق المال الخليجية في جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:57 مساءً - الإثنين 21/أكتوبر/2024 - 01:37 م 10/21/2024 1:37:59 PM

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، كلمتك

رصدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء جلسة اليوم الإثنين، والتي تعتبر ثاني جلسات الأسبوع، حيث ما زال التباين يسيطر على الأسواق الخليجية.

 المملكة العربية السعودية

في المملكة العربية السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57%، ما يعادل 66 نقطة، ليصل إلى 11948 نقطة، وسط قيم تداول بلغت 7 مليارات ريال.

الكويت

أما في الكويت، فقد تراجع مؤشر الكويت 50 في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.47%، أي 31 نقطة، ليصل إلى 6354 نقطة، مع قيم تداول وصلت إلى 40 مليون دينار.

 الإمارات

وفي الإمارات، شهدت المؤشرات تباينًا في الأداء، حيث سجل مؤشر سوق دبي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.03%، ما يعادل 3 نقاط، ليصل إلى 4467 نقطة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.01%، ما يعادل 2 نقطة، ليصل إلى 9288 نقطة، مع قيم تداول إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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