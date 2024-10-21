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عيار 21 يسجل هذا الرقم، أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

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عيار 21 يسجل هذا الرقم، أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

عيار 21 يسجل هذا الرقم، أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:29 مساءً - تنشر كلمتك أسعار الذهب اليوم الإثنين داخل الأسواق المحلية، ومع بداية تعاملات الأسبوع الجاري وفقا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3710 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 

 أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3180 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29680 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

أسعار الذهب العالمية وتوقعات بالصعود

وكان قد كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر بعد أن تخطت الأوقية عالميا الـ2700 دولار.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: نتوقع مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب بداية من الأسبوع المقبل، وكل المؤشرات تتجه إلى حدوث قفزات غير مسبوقة الفترة المقبلة.

 

توقعات أسعار الذهب 

ولفت: توقعنا منذ بداية العام الجاري بحدوث ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الاضطرابات والتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وتوقعات باندلاع حرب إقليمية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية مع خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

الخروج من الدولار والاتجاه إلى شراء الذهب عالميا

وأشار إلي أنه لا تزال المؤشرات تتجه إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة والخروج من الدولار والذهاب إلى الذهب من جانب المستثمرين.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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