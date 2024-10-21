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الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر - أخبار كلمتك

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الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر - أخبار كلمتك

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:04 مساءً -  كشف الخبير الاقتصادي، هاني توفيق، أن الحل في صندوق النقد الدولي في أيدينا نحن، مؤكدًا أن الحل يتطلب التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، مع خفض عجز الموازنة، والإبقاء على حزم الدعم المالي المشروط. 

 

حل أزمة شروط صندوق النقد الدولي

 كما أشار هاني توفيق إلى أهمية تحفيز الاستثمار الأجنبي مع انسحاب الدولة، وأهمية التصدير، وذلك بتوطين الصناعة لتحل محل الواردات، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي لجلب عملة صعبة، وبالتالي يمكن حدوث تقدم اقتصادي.

وقال الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن حل أزمة صندوق النقد الدولي: "بالنسبة للصندوق نكرر: الحل فى يدنا نحن. التشغيل الكامل لعناصر الانتاج، وخفض عجز الموازنة مع الابقاء على حزم الدعم المالى المشروط". 

كما أشار هاني توفيق إلى أهمية "تحفيز الاستثمار الأجنبي مع انسحاب الدولة، والتصدير، وتوطين الصناعة لإحلال الواردات."

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وأكد أن التقدم الاقتصادي يحدث بالمصانع وبحركة التصنيع والإنتاج، وبالتالي التصدير، ودخول عملة صعبة للبلاد.

 

مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فاجأ الجميع، أمس الأحد، بإعلانه أنه لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذا كان تطبيق بعض شروطه، سيضع الناس تحت ضغط غير محتمل، حيث قال السيسي: "إن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله."

صندوق النقد الدولي، كلمتك
صندوق النقد الدولي، كلمتك


وتابع السيسي "لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية".

وقال: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق"، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل التعاون مع الصندوق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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