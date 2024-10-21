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بعد ارتفاع سعر الوقود، رسالة من مواطنون ضد الغلاء لـ التموين بشأن الخبز السياحى - أخبار كلمتك

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بعد ارتفاع سعر الوقود، رسالة من مواطنون ضد الغلاء لـ التموين بشأن الخبز السياحى - أخبار كلمتك

بعد ارتفاع سعر الوقود، رسالة من مواطنون ضد الغلاء لـ التموين بشأن الخبز السياحى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:30 صباحاً -  طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء ، وزارة التموين بتشكيل لجنة محايدة يمثل فيها جهاز حماية المستهلك واتحاد جمعيات حماية المستهلك وشعبة المخابز بالغرفة التجارية، وذلك لحساب التكلفة الحدية لرغيف الخبز السياحى فى ظل تصريحات متضاربة من شعبة المخابز حول رفع سعر الرغيف تأثرا بزيادة سعر الوقود.


وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن “سعر الرغيف ارتفع حينما بلغ سعر طن الدقيق الفاخر استخراج ٧٢% إلى 35  ألف جنيه قبل عام ونصف العام تقريبا، وقد انخفض سعر الدقيق إلى ما دون 14  ألف جنيه وظل سعر الرغيف فى أعلاه ولم يهبط بالنسبة التى انخفض بها الدقيق من 35  إلى 14 ألف جنيه، هذا رغم انخفاض الدقيق وهو المكون الأكبر للرغيف”.

وأضاف: “لا يجب استغلال بعض الأصوات العالية من الشعبة لتحقيق مكاسب خرافية دون ضابط او رابط ودون مساءلة من الحكومة والمجتمع المدنى المدافع عن المستهلكين”.
 

 

وطالب العسقلانى وزارة التموين بالتدخل العاجل وفرض معيار محاسبى يضمن وصول الخبز للمواطن بالكيلو وليس بنظام الأرغفة والاتفاق على سقف أرباح لا يتجاوزه أثرياء أفران الخبز السياحى على حساب البقية الباقية من الطبقة المتوسطة الذين لا يحصلون على الخبز المدعم.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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