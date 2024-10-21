ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - ارتفعت اسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، مدفوعة بزيادة التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأميركية، بينما بلغت الفضة أعلى مستوى لها في نحو 12 عامًا.

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ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2724.88 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2725.81 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2740.00 دولارًا.

ارتفاع أسعار الفضة

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% إلى 33.69 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012. وتعتبر الفضة من الأصول الاستثمارية بسبب علاقتها بالذهب والمعادن الصناعية

في حين استقر البلاتين عند 1013.54 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1081.50 دولار.

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