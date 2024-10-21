ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:57 صباحاً - ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% عند مستوى 29630 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% عند مستوى 37734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% عند مستوى 12526 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% عند مستوى 7555 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 10640 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% عند مستوى 3101 نقطة.

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