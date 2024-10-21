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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:57 صباحاً -  ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع الجاري. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34%  عند مستوى 29630 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%  عند مستوى 37734 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85%  عند مستوى 12526 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وارتفع   مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39%  عند مستوى 7555 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48%  عند مستوى 10640 نقطة، وقفز     مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58%  عند مستوى 3101 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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