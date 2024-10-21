موعد انطلاق المعرض الدولي للأغذية والمشروبات 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأغذية والمشروبات “ فوود افريكا ” في نسخته التاسعة لعام 2024 فى 3 ديسمبر المقبل.

وخاطبت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات اعضائها للمشاركة فى معرض فوود افريكا .

فرصة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة " ازدهار" بمعرض فوود افريكا في دورته التاسعة

وقالت الغرفة انه تم تخصيص مساحة 72 متر مربع للشركات الصغيرة والمتوسطة -ازدهار، لعرض منتجاتهم والترويج لها، وعقد لقاءات تشبيك اعمال "B2B"، وفتح اسواق جديدة لهم، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الي يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 بمركز مصر للمعارض الدولية - القاهرة الجديدة.

وأوضحت الغرفة ان هذا يأتى في اطار حرص الغرفة على استمرار الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة - ازدهار

3.2 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 6 أشهر

كشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي، أن صادرات الصناعات الغذائية في النصف الأول من عام 2024 بلغت 3.2 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 25% وقيمة نمو 638 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 2.5 مليار دولار.

وتُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

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