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شروط القرض بضمان وظيفة قطاع خاص في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

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شروط القرض بضمان وظيفة قطاع خاص في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

شروط القرض بضمان وظيفة قطاع خاص في بنك القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:40 صباحاً - حدد بنك القاهرة شروط القرض بضمان الوظيفة (قطاع خاص) بدون تحويل الراتب.

وشملت الشروط اللازمة لإتمام عملية التمويل مايلي:

مدة الخدمة بجهة العمل: لا تقل عن 3 أشهر
السن: من 21 حتى 60 سنة فى نهاية مدة القرض
الحد الأدنى لإجمالي الدخل: سواء شريحة (ا) 1000 جم إما(ب) 2000 جم
مدة القرض سواء شريحة (ا) أو شريحة (ب): من 6 أشهر حتى 60 شهر 
مبلغ القرض شريحة (ا): من 15000 جم إلى 1.5 مليون جم
فائدة القرض شريحة (ا):31 % متناقصة سنويًا
مبلغ القرض شريحة (ب): 15000 جم إلى 250 ألف جم - 500 ألف جم (في حالة وجود كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر موضحًا راتب العميل)
فائدة القرض شريحة (ب): 31.5 % متناقصة سنويًا
أما من ناحية  الاوراق المطلوبة في قرض بنك القاهرة فهي كالتالي:

  بيان مفردات المرتب معتمدة من جهة العمل (قسيمة القبض أو كشف حساب موضح به المرتب أو مفردات مرتب معتمدة من شئون العاملين لأخر 3 أشهر) أو خطاب جهة العمل موضح به تاريخ التعيين والوظيفة والدخل الشهري والرقم التأميني.


* صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)
 إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي "
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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