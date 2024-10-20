منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين مواليد 2008 يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

شعيشع ورفعت والمنشاوي أبرزهم، خريطة تلاوات اليوم الأربعاء بالقرآن الكريم - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

مسلسل نقطة سودة الحلقة الثالثة، سارة سلامة تكشف سرا خطيرا يورط أحمد فهمي في جريمة قتل - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

اليوم، الجلسة الختامية لمؤتمر وزراء النقل العرب - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

رئيس شعبة الذهب: زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس شعبة الذهب: زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

رئيس شعبة الذهب: زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:00 مساءً - أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر بعد أن تخطت الأوقية عالميا الـ2700 دولار.

 

مؤشرات أسعار الذهب 

سعر جرام الذهب، وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: نتوقع مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب بداية من الأسبوع المقبل، وكل المؤشرات تتجه إلى حدوث قفزات غير مسبوقة الفترة المقبلة.

 

توقعات أسعار الذهب 

ولفت: توقعنا منذ بداية العام الجاري بحدوث ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الاضطرابات والتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وتوقعات باندلاع حرب إقليمية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية مع خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب في الصاغة ببداية تعاملات اليوم الأحد

صعود جنوني لسعر الجنيه الذهب الأحد 20 أكتوبر 2024

 

الخروج من الدولار والاتجاه إلى شراء الذهب عالميا

وأشار إلي أنه لا تزال المؤشرات تتجه إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة والخروج من الدولار والذهاب إلى الذهب من جانب المستثمرين.


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق