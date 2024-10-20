رئيس شعبة الذهب: زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 07:00 مساءً - أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن هناك زيادات غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر بعد أن تخطت الأوقية عالميا الـ2700 دولار.

مؤشرات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب، وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: نتوقع مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب بداية من الأسبوع المقبل، وكل المؤشرات تتجه إلى حدوث قفزات غير مسبوقة الفترة المقبلة.

توقعات أسعار الذهب

ولفت: توقعنا منذ بداية العام الجاري بحدوث ارتفاعات في أسعار الذهب بسبب الاضطرابات والتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط وتوقعات باندلاع حرب إقليمية، إلى جانب الظروف الاقتصادية العالمية مع خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة.

سعر جرام الذهب في الصاغة ببداية تعاملات اليوم الأحد صعود جنوني لسعر الجنيه الذهب الأحد 20 أكتوبر 2024

الخروج من الدولار والاتجاه إلى شراء الذهب عالميا

وأشار إلي أنه لا تزال المؤشرات تتجه إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة والخروج من الدولار والذهاب إلى الذهب من جانب المستثمرين.



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