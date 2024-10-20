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الإحصاء: 12183 جنيها متوسط الأجر في القطاع العام مقابل 4808 بالخاص - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 12183 جنيها متوسط الأجر في القطاع العام مقابل 4808 بالخاص - أخبار كلمتك

الإحصاء: 12183 جنيها متوسط الأجر في القطاع العام مقابل 4808 بالخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:15 مساءً - كشفت  النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2023، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام  والقطاع الخاص  عام 2023، بلغ 5128 جنيهًا.

ومتوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام  12183 جنيهًا  مقابل 4808 جنيهًا للذكور في القطاع الخاص عام 2023.

 

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة إلى 6.5٪ خلال الربع الثانى لعام 2024

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيو) لعام 2024، حيث بلغ معدل البطالة 6.5٪ من إجمالي قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

قـوة العمـل (وتشمل المشتغلين والمتعطلين):

31.423 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثاني لعام 2024
وسجل تقدير حجـــم قـــــوة العمــــل 31.423 مليون فرد مقابل 31.397 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.1٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.862 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.561 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل  25.796 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (72) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار (46) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (26) ألف فرد. 

 المشتــــــغلون:
29.365 مليون مشتغل خلال الربع الثانى لعام 2024
بلغ عـدد المشتغلين  29.365 مليون فرد بينما كان 29.293 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 0.2٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.479 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.886 مليون مشتغل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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