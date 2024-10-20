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ارتفاع أسعار الزيت اليوم الأحد 20-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار الزيت اليوم الأحد 20-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الزيت اليوم الأحد 20-10-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:41 مساءً - شهدت أسعار الزيت،  ارتفاعا ملحوظا اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، استمرارا للارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

 

أسعار الزيت في الأسواق

 «كلمتك» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالأتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 60 ألف جنيه.
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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 60 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.

 

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 11.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 18 جنيهًا في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 99.9 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 65 جنيهًا إلى 130 جنيهًا للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

15.5 جنيه ارتفاعا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة  بنحو 15.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 108.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 150 جنيهًا للتر.

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 14.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 109.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 60 إلى 160 جنيهًا للتر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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