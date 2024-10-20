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سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

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سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20- 10- 2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - استقرت  أسعار العدس، اليوم الأحد 20/ 10/ 2024، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«كلمتك» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح  سعر العدس الأصفر بين 42 جنيهًا و90 جنيها.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ويتراوح  سعر العدس المعبأ، بين 64 جنيها و66 جنيها.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

ويتراوح سعر العدس بجبة بين 41 جنيها إلى 90 جنيها.

سعر كيلو الفول السائب بالأسواق

وسجل سعر الفول السائب، بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ويتراوح  سعر الفول المعبأ، بين 52 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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