البورصة تخسر 35 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:09 مساءً - تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي 2.120 تريليون جنيه، لتخسر نحو 35 مليار جنيه.

وسجل رأس المال السوقي نحو مليار

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08% عند مستوى 29528 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86% عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85% عند مستوى 12526 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 7526 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77% عند مستوى 10588 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% عند مستوى 3083 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.