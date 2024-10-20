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البورصة تخسر 35 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

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البورصة تخسر 35 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

البورصة تخسر 35 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 03:09 مساءً -  تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول  جلسات الأسبوع, وسجل رأس المال السوقي 2.120 تريليون جنيه،  لتخسر نحو 35 مليار جنيه. 

 

وسجل رأس المال السوقي نحو  مليار 

مؤشر "إيجى إكس 30"

  وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.08%  عند مستوى 29528 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.86%  عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.85%  عند مستوى 12526 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 7526 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.77%  عند مستوى 10588 نقطة، وتراجع    مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2%  عند مستوى 3083 نقطة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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