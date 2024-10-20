ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل اليوم الأحد في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 02:36 مساءً - الأحد 20/أكتوبر/2024 - 02:30 م 10/20/2024 2:30:26 PM

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور بعد رفع سعر الوقود، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، تباينا ملحوظا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو الطماطم من 7 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس من 12 إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 13 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 11 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 7 إلى 12 جنيها.

تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 3 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو بامية من 45 إلى 55 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

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