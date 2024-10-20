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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:15 مساءً -  تراجعت   مؤشرات البورصة بمنتصف  تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول  جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

  وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36%  عند مستوى 30035 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28%  عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33%  عند مستوى 13124 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

 وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26%  عند مستوى 7627 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51%  عند مستوى 10834 نقطة، وتراجع    مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49%  عند مستوى 3168 نقطة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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