تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:15 مساءً - تراجعت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأحد 20 أكتوبر 2024. أول جلسات الأسبوع.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% عند مستوى 30035 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 37258 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% عند مستوى 13124 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% عند مستوى 7627 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.51% عند مستوى 10834 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% عند مستوى 3168 نقطة.

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