سعر الكتكوت الأبيض يعاود الارتفاع اليوم الأحد في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 01:10 مساءً - سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، عادت أسعار الكتاكيت لتسجيل ارتفاعًا جديدًا اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024، إذ ارتفع سعر الكتاكيت في بعض الأنواع ما بين جنيه و5 جنيهات مقارنة بسعره أمس، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 45 إلى 51 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 36 و36.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وتستعرض «كلمتك» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الآتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت هجين من 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 48 إلى 51 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 50.5 جنيه.

تراوح سعر كتكوت روص من 45 إلى 47 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 33 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 47 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.