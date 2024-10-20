دومتي تكشف عن السماح لشركة أرلا فودز الدنماركية ببدء الفحص النافي للجهالة على ممتلكاتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - كشفت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، في بيان إفصاح للبورصة المصرية، عن السماح لشركة أرلا فودز الدنماركية، ببدء الفحص النافي للجهالة.

وقالت دومتي في بيانها إلى إن القرار جاء بعد استيضاح بعض النقاط الخاصة بعرض الشراء المبدئي المقدم للاستحواذ على دومتي من شركة أرلا فودز الدنماركية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الصناعات الغذائية العربية- دومتي، كشفت عن إن المساهمين الرئيسين بالشركة وهم يحي بن محمد بن عوض بن لادن وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment وشركة Trevi Holding تلقوا عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة Alra Foods amba.

وتعني عملية الفحص النافي للجهالة، دراسة الشركة الراغبة في الشراء لقيمة الصفقة ومعاينة المشروع لمعرفة القيمة الحقيقية للشيء المراد بيعه.

البورصة تقرر إعادة التعامل على أسهم دومتي بعد إفصاح الشركة عن عرض الاستحواذ شركة دنماركية تقدم بعرض لشراء غالبية أسهم شركة دومتي

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