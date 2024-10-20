أسعار الذهب تواصل الارتفاع ببداية تعاملات اليوم الأحد وتقترب من أرقامها القياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 10:06 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب نحو 10 جنيهات في الجرام ببداية تعاملات اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية، لتقترب شيئًا فشيئًا من أرقامها القياسية التي سجلتها في بداية العام الحاري عندما تخطى سعر جرامك الذهب عيار 21 حاجز الـ 4000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وفي السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3710 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3180 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 29680 جنيها، مما يعكس استقرار السوق المحلية في ظل الظروف العالمية الحالية.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، فى ختام تعاملات البورصة، للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والصراعات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة، في جلسة الجمعة إلى 2720.25 دولار للأونصة. وزاد الذهب هذا الأسبوع حوالي 2.4 بالمئة.

كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

وتجاوز الذهب مستواه القياسي عدة مرات خلال العام الجاري بسبب التوتر الجيوسياسي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة إلى 33.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1016.25 دولار، وصعد البلاديوم نحو أربعة بالمئة إلى 1083.25 دولار.

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