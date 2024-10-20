سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 09:50 صباحاً - سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

وترصد “كلمتك”، أولا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

بنك مصر - كلمتك

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

البنك الأهلى - كلمتك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

البنك التجارى - كلمتك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

بنك قطر - كلمتك

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.60 جنيه للشراء و48.70 جنيه للبيع.

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