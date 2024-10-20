خبير يرصد مستهدفات البورصة خلال التعاملات المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 06:52 صباحاً - قال محمد رضا، خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي فإنه حقق أعلى قمة له فى مارس 2024 عند 33 ألف نقطة، ثم دخل في موجات تصحيحية وبذلك فإنه المؤشر الرئيسي سيتراوح بين 33 ألف نقطة وحدا أدنى عند 24 ألف نقطة.

وأضاف أنه بين الصعود والهبوط فان هناك نقاط مقاومة ودعم وخلال الفترة الماضية السوق كان يحدث له عمليات تجميع عند 26 ألف نقطة ثم تصحيح عند 31 ألف نقطة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية من البنك المركزى المصري وكذلك سياسات تشدديه، أدت إلى استقرار المؤشر عند تلك الحدود، وعند اتخاذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض الفائدة في المرات المقبلة فإن البورصة ستخترق 34 ألف نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% عند مستوى 13168 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3152 نقطة.

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