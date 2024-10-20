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ترتيب مبيعات السيارات MPV في مصر  - أخبار كلمتك

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ترتيب مبيعات السيارات MPV في مصر  - أخبار كلمتك

ترتيب مبيعات السيارات MPV في مصر  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 04:57 صباحاً - كشف  تقرير الاميك، مجلس معلومات سوق السيارات المصرية، إجمالي مبيعات سيارات MPV في مصر خلال أول 8 أشهر من عام 2024، والتي بلغت ما يقرب من 580 سيارة 

 

ترتيب مبيعات MPV في مصر 
ووفقا لتقرير الاميك تقرير مجلس معلومات السيارات  ترتيب مبيعات فئة MPV وهي السيارات العائلية بمصر خلال 8 شهور كالتالي:

1- سيارات ميتسوبيشي اكسباندر  بعدد 483 سيارة بحصة 83%.

2- سيارات سوزوكي أرتيجا بعدد 97 سيارة وحصة 17%.

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تراجع الإقبال على فئة سيارات MPV بمصر
ووفق التقرير يبدو أن الشركات المسجلة في الأميك والتي تبيع سيارات MPV هي شركتان فقط , 

 

بينما لا توجد سيارات MPV تقريبًا تباع في مصر حاليًا أو تأتي من شركات غير مسجلة في الأميك، وهذه الفئة MPV تعاني حاليًا من قلة المبيعات ليس في مصر فقط , 

 

 تراجع الاقبال عليها لصالح الإقبال علي فئة سيارات SUV بمختلف قطاعاتها، ووفقًا  لتقرير  ميتسوبيشي اكسباندر بصورة كاملة على هذه الفئة مع تواجد أقل بكثير لطرازات سيارات سوزوكي أرتيجا التي كانت المنافس الرئيس لها في السابق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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