6 بنوك تتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بقيم التداول خلال الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 20 أكتوبر 2024 12:32 صباحاً - تصدرت 6 بنوك قائمة المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسين حسب قيم التداول خلال الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 181.2 مليار جنيه.

- بنك مصر بقيمة تداول بلغت 41.8 مليار جنيه.

- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 11.9 مليار جنيه.

- بنك اتش إس بي سي بقيمة تداول بلغت 8.4 مليار جنيه.

- بنك المشرق بقيمة تداول بلغت 8.08 مليار جنيه.

- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 5.2 مليار جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس 17 أكتوبر 2024. آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 2.155 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% عند مستوى 30143 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.4% عند مستوى 37362 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% عند مستوى 13168 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% عند مستوى 7667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10779 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% عند مستوى 3152 نقطة.

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