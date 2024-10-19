رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة للرغيف السياحي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:57 مساءً - كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، موقف أسعار الخبز الحر السياحي بعد تحريك أسعار السولار والبنزين.

زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي

وأكد "غراب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": أنه بكل تأكيد سيكون هناك زيادة في أسعار الخبز الحر السياحي بعد زيادة اسعار الوقود.

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تحديد نسبة الزيادة في اسعار الخبز السياحي

وأضاف: نسبة الزيادة في أسعار الخبز السياحي لن تكون كبيرة، ونقوم بعقد لقاءات مع أصحاب المخابز لحساب قيمة الزيادة الجديدة.

ولفت إلي أنه خلال يومين يتم الانتهاء من تحديد قيمة الزيادة الجديدة في أسعار الخبز السياحي، بعد الاتفاق والتنسيق مع أصحاب المخابز.



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