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رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة للرغيف السياحي (فيديو) - أخبار كلمتك

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رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة للرغيف السياحي (فيديو) - أخبار كلمتك

رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة للرغيف السياحي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:57 مساءً - كشف عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز بالغرف التجارية، موقف أسعار الخبز الحر السياحي بعد تحريك أسعار السولار والبنزين.

 

زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي

وأكد "غراب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":  أنه بكل تأكيد سيكون هناك زيادة في أسعار الخبز الحر السياحي بعد زيادة اسعار الوقود.

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تحديد نسبة الزيادة في اسعار الخبز السياحي 

وأضاف: نسبة الزيادة في أسعار الخبز السياحي لن تكون كبيرة، ونقوم بعقد لقاءات مع أصحاب المخابز لحساب قيمة الزيادة الجديدة.

ولفت إلي أنه خلال يومين يتم الانتهاء من تحديد قيمة الزيادة الجديدة في أسعار الخبز السياحي، بعد الاتفاق والتنسيق مع أصحاب المخابز.


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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